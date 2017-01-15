«Химки» одержали победу в матче с «Астаной»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
«Химками» и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 83:66
в пользу «Химок».
В составе победителей самым результативным стал
Алексей Швед, который набрал 23 очка. У «Астаны» 18 очков в активе Роберта
Лоури.
«Химки» занимают пятое место в турнирной
таблице. «Астана» на седьмом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
15 января 17:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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