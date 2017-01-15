Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах

Гостевое поражение «Манчестер Сити» от «Эвертона» в 21-м туре чемпионата Англии (0:4) стало самым крупным для Хосепа Гвардиолы в национальных чемпионатах.

Никогда возглавляемые им «Бавария» и «Манчестер Сити» не уступали в первенствах своих стран с таким счетом.

С кратким отчетом о сегодняшней встрече можно ознакомиться ЗДЕСЬ.