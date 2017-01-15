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Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гостевое поражение «Манчестер Сити» от «Эвертона» в 21-м туре чемпионата Англии (0:4) стало самым крупным для Хосепа Гвардиолы в национальных чемпионатах.

Никогда возглавляемые им «Бавария» и «Манчестер Сити» не уступали в первенствах своих стран с таким счетом.

С кратким отчетом о сегодняшней встрече можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Матч

Эвертон - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Миральяс 47 (2:0). Дэвис 79 (3:0). Лукман 90 (4:0).

Состав

Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Уильямс, Мори, Дэвис, Холгейт, Бэрри (МакКарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сабалета (Ихеаначо, 62), Санья, Силва, Стерлинг, Туре, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Холгейт, 55; Лукаку, 90 - Силва, 75; Отаменди, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

15 января 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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