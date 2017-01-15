«Марсель» ведет переговоры о возвращении Пайе

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайе может вернуться в «Марсель».

Президент французского клуба Жак-Анри Эйро ведет переговоры о переходе игрока национальной сборной.

На этой неделе главный тренер «молотобойцев» Славен Билич заявил, что Пайе хочет покинуть «Вест Хэм», однако клуб не намерен его отпускать.

По данным The Telegraph, 29-летний француз отказался играть за «Вест Хэм» после того, как узнал, что его не отпустили в «Марсель» за компенсацию в размере 20 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Пайе забил два гола и сделал девять голевых передач в 18 матчах премьер-лиги.

Напомним, Пайе играл за «Марсель» в 2013-2015 годах. После 19 туров нынешнего сезона команда занимает шестое место в лиге 1.