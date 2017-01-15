Сын Клюйверта дебютировал в составе «Аякса»

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «ПЕК Зволле»состоялся дебют полузащитника Джастина Клюйверта, сына известного в прошлом голландского нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.

На 39-й минуте встречи 17-летний хавбек заменил полузащитника Амина Юнеса, а «Аякс» в гостях одержал победу со счётом 3:1.

45+1. Rust in Zwolle. Nog geen goals, wel het debuut van Justin Kluivert, die de geblesseerde Younes verving. #pecaja pic.twitter.com/6uJRaexKxH — AFC Ajax (@AFCAjax) 15 января 2017 г.

Отметим, что Джастин Клюйверт дебютировал в возрасте 17 лет 255 дней.

Напомним, старший Клюйверт в 70 матчах за «Аякс» забил 39 мячей, выиграв с командой Лигу чемпионов. В данный момент Патрик занимает пост спортивного директора французского «ПСЖ».