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Сын Клюйверта дебютировал в составе «Аякса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «ПЕК Зволле»состоялся дебют полузащитника Джастина Клюйверта, сына известного в прошлом голландского нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.

На 39-й минуте встречи 17-летний хавбек заменил полузащитника Амина Юнеса, а «Аякс» в гостях одержал победу со счётом 3:1.

Отметим, что Джастин Клюйверт дебютировал в возрасте 17 лет 255 дней.

Напомним, старший Клюйверт в 70 матчах за «Аякс» забил 39 мячей, выиграв с командой Лигу чемпионов. В данный момент Патрик занимает пост спортивного директора французского «ПСЖ».

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