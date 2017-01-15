«Северсталь» обыграла новокузнецкий «Металлург»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью»
и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
3:0 в пользу «Северстали».
В составе победителей отличились Денис Ежов, Клэй
Уилсон и Арсений Хацей. Напомним, что гости уже потеряли шансы на выход в
плей-офф.
«Северсталь» набрала 62 очка и занимает 12-е
место на Западе. У «Металлурга» 30 очков и последнее место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Металлург Нк - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Ежов (Кагарлицкий, Трунёв), 35:05 (1:0). Уилсон (Угаров, Хацей), 45:55 (2:0). Хацей (Монахов), 59:06 (3:0).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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