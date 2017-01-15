«Северсталь» обыграла новокузнецкий «Металлург»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Северстали».

В составе победителей отличились Денис Ежов, Клэй Уилсон и Арсений Хацей. Напомним, что гости уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

«Северсталь» набрала 62 очка и занимает 12-е место на Западе. У «Металлурга» 30 очков и последнее место на Востоке.

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