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Татьяна Акимова: Моя большая ошибка на стрельбе – использовала два дополнительных патрона

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Сегодня мне понравилось, как бежалось. Физическое состояние неплохое. Первую «лежку» я еще работала нормально. Единственная моя большая ошибка на стрельбе – использовала два дополнительных патрона и потратила время. Сегодня делала акцент на быстрой стрельбе, но не получилось.

Цель на гонку была – отработать в стрельбе. Не промахиваться и бежать, работать с соперниками, - передает слова Акимовой официальный сайт СБР.

Напомним, что в гонке преследования у женщин Татьяна Акимова заняла 13-е место.

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