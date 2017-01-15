Ирина Услугина: Один промах у меня случился из-за того, что поторопилась за девчонками

Российская биатлонистка Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- В целом гонкой я довольна. Удалось потерпеть за более сильными спортсменками, отстрелялась хорошо. Я собой довольна сегодня.

Один промах у меня случился из-за того, что поторопилась за девчонками. Они стреляли быстрее. Я видела, что они начали уходить, и не доработала. В этом была моя ошибка.

В гонке я всегда ставлю задачу продвинуться вперед. Сегодня я хотела ехать быстрее и посмотреть, что из этого получится. Думаю, я справилась, - передает слова Услугиной официальный сайт СБР.

Напомним, что в гонке преследования у женщин Ирина Услугина заняла 22-е место.