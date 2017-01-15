Шейер одержала первую в карьере победу на Кубке мира
Австрийская
горнолыжница Кристин Шейер стала победителем в скоростном спуске на этапе Кубка
мира в Альтенмаркт-Цаухензее.
22-летняя Шейер опередила на 0,39 секунды Тину Вайрайтер из Лихтенштейна и впервые в карьере поднялась на подиум на этапе Кубка мира. Третье место заняла Жаклин Уилс из США.
Отметим, что лидер зачета скоростного спуска Илка Штухец из Словении заняла пятое место.
Олимпийская чемпионка Линдси Вонн показала 13-й результат.
Единственная представительница России Александра Прокопьева не смогла завершить дистанцию.
Альтенмаркт-Цаухензее
(Австрия)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Кристин Шейер
(Австрия) – 1.21,15
2. Тина Вайрайтер
(Лихтенштейн) – +0,39
3. Жаклин Уилс (США) –
+0,54…
4. Лара Гут
(Швейцария) – +0,55
5. Илка Штухец
(Словения) – +0,58…
13. Линдси Вонн (США)
– +1,54…
Александра Прокопьева
(Россия) не завершила попытку.