«Динамо» разгромило «Синару», «Ухта» уступила «Газпром-Югре»
Сегодня состоялись три матча регулярного
чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. «Динамо» одержало крупную
победу над «Синарой», а «Ухта» уступила «Газпром-Югре».
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Тюмень» - «Прогресс» - 2:2
«Динамо» - «Синара» - 10:2
«Ухта» - «Газпром-Югра» - 1:2
Лидирует в чемпионате «Дина», которая в 18
матчах набрала 42 очка. «Газпром-Югра» на втором месте – 37 очков в 19 матчах.
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