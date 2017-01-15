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«Динамо» разгромило «Синару», «Ухта» уступила «Газпром-Югре»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. «Динамо» одержало крупную победу над «Синарой», а «Ухта» уступила «Газпром-Югре». 

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тюмень» - «Прогресс» - 2:2

«Динамо» - «Синара» - 10:2

«Ухта» - «Газпром-Югра» - 1:2

Лидирует в чемпионате «Дина», которая в 18 матчах набрала 42 очка. «Газпром-Югра» на втором месте – 37 очков в 19 матчах. Третьим идет «Сибиряк» (36 очков), четвертым – «Динамо» (35).

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