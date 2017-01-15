Артем Зуб: Переломный момент матча с «Сибирью» - два гола в большинстве
Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).
- Второй период мы начали неважно, но потом все исправили. Переломный момент - два гола в большинстве. После них мы уверенно доигрывали матч.
- Вы провели первый полноценный матч в первой паре. Как ощущения?
- У нас нет разделения, постоянная ротация идет. Каждый играет с каждым. Поэтому не думаю, что игра чем-то отличалась от других.
- Нет ли у вас желания посвятить победу ветерану СКА Валентину Быстрову, символу команды?
- Есть, конечно. Мы все посвящаем эту победу именно ему, - приводит слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.
После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Дацюк 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция