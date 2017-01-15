Артем Зуб: Переломный момент матча с «Сибирью» - два гола в большинстве

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).

- Второй период мы начали неважно, но потом все исправили. Переломный момент - два гола в большинстве. После них мы уверенно доигрывали матч.

- Вы провели первый полноценный матч в первой паре. Как ощущения?

- У нас нет разделения, постоянная ротация идет. Каждый играет с каждым. Поэтому не думаю, что игра чем-то отличалась от других.

- Нет ли у вас желания посвятить победу ветерану СКА Валентину Быстрову, символу команды?

- Есть, конечно. Мы все посвящаем эту победу именно ему, - приводит слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».