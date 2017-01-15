Хосеп Гвардиола: Первые два гола ментально сильно подействовали на нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал крупное поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре чемпионата Англии.

«Мы хорошо играли в первом тайме, создали достаточно шансов для взятия ворот. Но реализовать их не смогли, а соперник подошел раз и забил, потом забил быстрый гол во второй половине. Ментально это сильно подействовало на нас. При счете 2:0 игроки «Эвертона» стали защищаться вдевятером и проводить контратаки», - приводит слова специалиста официальный сайт манкунианцев.

Отметим, что это поражение стало самым крупным для Гвардиолы в национальных чемпионатах. Напомним, до прихода в «Манчестер Сити» он возглавлял «Баварию».