Хосеп Гвардиола: Первые два гола ментально сильно подействовали на нас
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал крупное поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре чемпионата Англии.
«Мы хорошо играли в первом тайме, создали достаточно шансов для взятия ворот. Но реализовать их не смогли, а соперник подошел раз и забил, потом забил быстрый гол во второй половине. Ментально это сильно подействовало на нас. При счете 2:0 игроки «Эвертона» стали защищаться вдевятером и проводить контратаки», - приводит слова специалиста официальный сайт манкунианцев.
Отметим, что это поражение стало самым крупным для Гвардиолы в национальных чемпионатах. Напомним, до прихода в «Манчестер Сити» он возглавлял «Баварию».
Матч
Эвертон - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)
Голы
Лукаку 33 (1:0). Миральяс 47 (2:0). Дэвис 79 (3:0). Лукман 90 (4:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Уильямс, Мори, Дэвис, Холгейт, Бэрри (МакКарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сабалета (Ихеаначо, 62), Санья, Силва, Стерлинг, Туре, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Холгейт, 55; Лукаку, 90 - Силва, 75; Отаменди, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
15 января 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция