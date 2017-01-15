Виктор Тихонов: Знарок хорошо умеет ставить на место игроков СКА

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).

- Матч был сложнее, чем с новокузнецким «Металлургом». Моментов было много у обеих команд, особенно во втором периоде игра казалась ровной. Но хорошая реализация - и мы начали лучше играть.

- Ожидали такой реакции от Артюхина?

- Не ожидал, я не видел, что там случилось раньше. Я думал, он на Дацюка или на вратаря пошел. И встал между ним и вратарем. Он, видимо, разозлился и отмахнулся.

- Несильно?

- Нет, вреда не причинил. Просто перед судьей получилось неудачно.

- Очень длинное большинство вышло, вы смогли реализовать.

- Это один из ключевых моментов - хорошая реализация большинства. Матч был не до ошибки, а было место подышать.

- В середине второго периода пропустили две шайбы.

- Так бывает, когда не играешь на сто процентов, даешь слабинку чуть-чуть, тебя наказывают. Может и хорошо, что так случилось. Собрались, довели матч до конца.

- Олег Валерьевич сказал что-то?

- Он всегда говорит, никогда такие моменты не пропускает. Он хорошо умеет нас на место ставить.

- Довольны своей игрой?

- Да, появляется уверенность, хочется брать шайбу на себя, бросать. Игра пошла, - приводит слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Почему этот СКА - уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».