Андрей Скабелка: Сдерживать таких мастеров СКА было непросто

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).

- Игру против СКА можно разделить на два отрезка: первые два периода и третий. Мы неплохо подготовились. Мне понравилось, как мы двигались, как играли в зоне соперника. Конечно, сдерживать таких мастеров было непросто. А то, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло наши надежды на положительный результат. Семь минут для СКА - новогодний подарок, хотя уже все закончилось, - приводит слова Скабелки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».