Олег Знарок: Войнов травмирован, что с Плотниковым - пока сказать не могу

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).

- Что случилось с Сергеем Плотниковым, можете сказать?

- Пока нет.

- Вячеслав Войнов пропустил второй матч подряд. Ему дали отдохнуть?

- Он тоже травмирован.

- Нет ли у вас желания посвятить победу Валентину Быстрову, который ушел из жизни в день матча?

- Есть, конечно. Таких людей нужно помнить и никогда не забывать, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».