Олег Знарок: Войнов травмирован, что с Плотниковым - пока сказать не могу
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).
- Что случилось с Сергеем Плотниковым, можете сказать?
- Пока нет.
- Вячеслав Войнов пропустил второй матч подряд. Ему дали отдохнуть?
- Он тоже травмирован.
- Нет ли у вас желания посвятить победу Валентину Быстрову, который ушел из жизни в день матча?
- Есть, конечно. Таких людей нужно помнить и никогда не забывать, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.
После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Дацюк 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция