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Кучук назначен главным тренером «Стали»

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Главным тренером «Стали» (Каменское) стал Леонид Кучук. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Подробности сделки не сообщаются. Кучук заменил на этом посту уволенного ранее голландского специалиста Якоба Галла.

Леонид Кучук уже работал в Украине – он тренировал киевский «Арсенал». В России белорусский специалист тренировал «Кубань» и «Локомотив». С 2004 по 2010 год возглавлял молдавский «Шериф», с которым стал шестикратным чемпионом Молдавии, трехкратным обладателем Кубка страны.

«Сталь» занимает девятое место в чемпионате Украины, имея в активе 14 очков в 18 матчах.

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