Алексей Ярушкин: Шесть поражений – все в одно лукошко

Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3).

«Вяленько начали первый период, нахватали очень много удалений. В третьем периоде перешли на игру в три тройки нападения, пытались вытащить матч, но не получилось.

Калинин у нас травмирован и уехал в Москву. Шестой подряд матч на выезде? Это сумасшедший дом. Очень тяжелая серия как в физическом плане, так и эмоциональном. Потерпели шесть поражений, все в одно лукошко», – приводит слова Ярушкина официальный сайт «Спартака».

Напомним, «Спартак» проиграл все матчи с начала года: с «Барысом» (0:3), «Югрой» (2:5), «Автомобилистом» (3:4), «Салаватом Юлаевом» (3:5), магнитогорским «Металлургом» (3:6) и «Трактором» (2:3).

17 января «Спартак» сыграет дома со «Слованом».