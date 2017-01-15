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Анвар Гатиятулин: После поражений теряется уверенность

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2).

«После поражений куда-то девается уверенность, это было видно и по сегодняшней игре, присутствовала нервозность, но мы очень рады, что выиграли. Нам нужна была эта победа, огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку.

План на третий период? Не было задания играть на удержание, просили ребят сыграть осторожно, больше времени проводить в зоне атаки. Но, опять же, из-за нервозности присутствовал какой-то сумбур в действиях. Еще раз хочется сказать слова благодарности команде, что играли до конца и победили», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Спартака».

Напомним, «Трактор» прервал серию из трех поражений. Команда остается на четвертом месте Восточной конференции.

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