Роман Репилов: Думаю, можно будет рассчитывать на медали и на чемпионате мира

Российский саночник Роман Репилов поделился впечатлениями от выступления на этапе Кубка мира в в латвийской Сигулде.

- Думаю, можно будет рассчитывать на медали и на чемпионате мира, ведь команда сейчас находится в тонусе, в хорошей форме, надо только хорошо и чисто проехать. Думаю, даже возможно будет завоевать две медали, как в Латвии. Среди мужчин можно будет рассчитывать на несколько медалей, если все пойдет хорошо, по крайней мере, у нас сейчас есть несколько человек, способных бороться за высокие места, в том числе и за золото. Мы ведь ради него выступаем, - передает слова Репилова ТАСС.

Напомним, что Роман Репилов на этапе в Латвии завоевал золото и серебро.