Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА6 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 1Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» не будет подписывать Фонте в зимнее трансферное окно

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте не перейдет в «Ливерпуль» в ближайшее время.

По данным Sky Sports, «красные» не проявляют интереса к 33-летнему португальцу, и он не является трансферной целью «Ливерпуля» на зимнее окно.

Напомним, в начале января директор «Саутгемптона» Лес Рид заявил, что Фонте намерен покинуть клуб и подал запрос о трансфере.

Центральный защитник выступает за «Саутгемптон» с января 2010 года. Матч восьмого тура нынешнего сезона премьер-лиги с «Бернли» (3:1) стал него 250-м в составе клуба.

Летом 2016 года в составе сборной Португалии Фонте стал чемпионом Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 21-й тур. «Эвертон» разгромил «Манчестер Сити», «МЮ» принимает «Ливерпуль» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 21-го тура чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Первые два гола ментально сильно подействовали на насГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал крупное поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре чемпионата Англии.«Марсель» ведет переговоры о возвращении ПайеПолузащитник «Марселя» Димитри Пайе может вернуться в «Марсель».Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатахГостевое поражение «Манчестер Сити» от «Эвертона» в 21-м туре чемпионата Англии (0:4) стало самым крупным для Хосепа Гвардиолы в национальных чемпионатах.«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». ОнлайнВ воскресенье в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от «Эвертона»«Эвертон» дома крупно обыграл «Манчестер Сити» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», которые сегодня встретятся в 21-м туре чемпионата Англии.Поль Погба: Я мог бы перейти в «Барселону» или «Реал»Французский полузащитник Поль Погба рассказал о том, почему минувшим летом решил вернуться в «Манчестер Юнайтед».Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» - большой клуб, но это не «Барселона», не «Реал» и не «Бавария»Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не исключил возможность своего ухода из дортмундской «Боруссии».Рональд Куман: Месси умеет то, что Криштиану никогда не делалГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Тоттенхэма» Дэвиса«Манчестер Сити» может приобрести защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса, сообщает The Sun.«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Нобель Арустамян: Прогресс Мхитаряна – пример российским футболистамКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своим мнением о выступлении за «Манчестер Юнайтед» полузащитника Генриха Мхитаряна.Адриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферахАдриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферах«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуацииПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это связано с политической ситуацией.Георгий Черданцев: Дибала – игрок большого таланта, но в «Реал» приглашают игроков другого классаКомментатор «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможности перехода форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в мадридский «Реал». Он выразил сомнение в том, что нападающий соответствует классу «Королевского клуба».17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»Мадридский «Реал» подпишет форварда шведского АИКа Александера Исака. Об этом сообщают испанские СМИ.Зюле и Руди перешли из «Хоффенхайма» в «Баварию»Защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди перешли в «Баварию». Оба игрока защищали цвета «Хоффенхайма».Агент: «Рубин» действительно интересуется Эменике, а игрок очень хочет в РоссиюФутбольный агент Олег Шигаев прокомментировал возможный переход нигерийского форварда Эммануэля Эменике в казанский «Рубин».Георгий Черданцев: Гризманн вполне подходит под игровую модель «МЮ»Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что француз подошел бы «МЮ».
Главные новости
Футбол
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Онлайн
Биатлон
Квебек примет перенесенный из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам
Санный спорт
Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психоза
Футбол
Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании
Хоккей
Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков
Футбол
Кучук назначен главным тренером «Стали»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Первые два гола ментально сильно подействовали на нас
Хоккей
СКА разгромил «Сибирь» и побил собственный рекорд по заброшенным шайбам за сезон
Футбол
Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах
Футбол
«Наполи» обыграл «Пескару» и идет третьим в серии А
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Саутгемптон
Саутгемптонкалендарьстатистика
Жозе Фонте
Жозе Фонтевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы