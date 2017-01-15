«Ливерпуль» не будет подписывать Фонте в зимнее трансферное окно

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте не перейдет в «Ливерпуль» в ближайшее время.

По данным Sky Sports, «красные» не проявляют интереса к 33-летнему португальцу, и он не является трансферной целью «Ливерпуля» на зимнее окно.

Напомним, в начале января директор «Саутгемптона» Лес Рид заявил, что Фонте намерен покинуть клуб и подал запрос о трансфере.

Центральный защитник выступает за «Саутгемптон» с января 2010 года. Матч восьмого тура нынешнего сезона премьер-лиги с «Бернли» (3:1) стал него 250-м в составе клуба.

Летом 2016 года в составе сборной Португалии Фонте стал чемпионом Европы.