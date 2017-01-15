Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков
Капитану магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину, являющемуся обладателем многих рекордов, покорился очередной рубеж.
В сегодняшнем домашнем матче с «Торпедо» (3:2 О.Т.) 35-летний форвард записал в свой актив голевую передачу. Таким образом, он стал первым хоккеистом в КХЛ, который набрал 700 (323 шайбы + 377 передач) очков.
Среди действующих игроков его ближайшими преследователем является Александр Радулов (581 очко), но он сейчас выступает за «Монреаль». Далее идут партнер Мозякина по «Магнитке» Данис Зарипов (534) и нападающий СКА Вадим Шипачев (451).
Матч
Металлург Мг - Торпедо - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Желдаков (Даугавиньш, Батлер), 3:21 (0:1). Сантала (Филиппи), 7:26 (1:1 - бол.). МакМиллан (Галузин, Осипов), 33:29 (1:2). Зарипов (Ли), 38:08 (2:2). Ли (Мозякин, Коварж), 62:34 (3:2).
Место и дата
15 января 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция