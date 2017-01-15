Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков

Капитану магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину, являющемуся обладателем многих рекордов, покорился очередной рубеж.

В сегодняшнем домашнем матче с «Торпедо» (3:2 О.Т.) 35-летний форвард записал в свой актив голевую передачу. Таким образом, он стал первым хоккеистом в КХЛ, который набрал 700 (323 шайбы + 377 передач) очков.

Среди действующих игроков его ближайшими преследователем является Александр Радулов (581 очко), но он сейчас выступает за «Монреаль». Далее идут партнер Мозякина по «Магнитке» Данис Зарипов (534) и нападающий СКА Вадим Шипачев (451).





