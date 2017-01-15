Иван Налимов: У «Сибири» хорошие шансы попасть в плей-офф
Вратарь «Сибири» Иван Налимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).
- У «Сибири» выездная серия не получилась удачной.
- Где-то бились до конца, команда была живая, мы хотели выиграть. Пока что удача отвернулась от нас в этих играх, но думаю, в следующих матчах везение вернется, та же работа останется, и «Сибирь» будет выигрывать.
- От Дадонова не ждали такого хода в начале матча, что он из-за ворот попробует забить?
- Просто было не удобно занять позицию, он увидел это и воспользовался.
- Когда «Сибирь» повела, чего не хватило, чтобы удерживать счет?
- Трудно сейчас сказать, не хочу пока разбирать. Раз СКА выиграл, значит, они были сильнее.
- Игроки СКА собирались без тренеров во время безвыигрышной серии. У вас такое практикуется?
- Мы много говорим друг другу без тренеров. Надо просто делать свою работу. Самое главное, чтобы удача вернулась к нам, и все будет хорошо.
- Вы пообщались с Барри Смитом. В «Чикаго» не зовет еще или игру обсуждали?
- Просто пообщались.
- До следующего матча с «Нефтехимиком» осталась неделя. Этот перерыв должен пойти на пользу?
- Думаю, да, где-то надо остыть головой, чуть-чуть отдохнуть и с новыми силами прийти на работу, двигаться дальше. Осталось девять игр, у нас хорошие шансы, чтобы попасть в плей-офф.
- Выходные запланированы?
- Пока не говорили. Когда скажут, будем от этого опираться, - приводит слова Налимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.
После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Тихонов (Дацюк, Ковальчук), 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция