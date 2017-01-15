Иван Налимов: У «Сибири» хорошие шансы попасть в плей-офф

Вратарь «Сибири» Иван Налимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).

- У «Сибири» выездная серия не получилась удачной.

- Где-то бились до конца, команда была живая, мы хотели выиграть. Пока что удача отвернулась от нас в этих играх, но думаю, в следующих матчах везение вернется, та же работа останется, и «Сибирь» будет выигрывать.

- От Дадонова не ждали такого хода в начале матча, что он из-за ворот попробует забить?

- Просто было не удобно занять позицию, он увидел это и воспользовался.

- Когда «Сибирь» повела, чего не хватило, чтобы удерживать счет?

- Трудно сейчас сказать, не хочу пока разбирать. Раз СКА выиграл, значит, они были сильнее.

- Игроки СКА собирались без тренеров во время безвыигрышной серии. У вас такое практикуется?

- Мы много говорим друг другу без тренеров. Надо просто делать свою работу. Самое главное, чтобы удача вернулась к нам, и все будет хорошо.

- Вы пообщались с Барри Смитом. В «Чикаго» не зовет еще или игру обсуждали?

- Просто пообщались.

- До следующего матча с «Нефтехимиком» осталась неделя. Этот перерыв должен пойти на пользу?

- Думаю, да, где-то надо остыть головой, чуть-чуть отдохнуть и с новыми силами прийти на работу, двигаться дальше. Осталось девять игр, у нас хорошие шансы, чтобы попасть в плей-офф.

- Выходные запланированы?

- Пока не говорили. Когда скажут, будем от этого опираться, - приводит слова Налимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Почему этот СКА - уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».