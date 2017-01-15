Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА6 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 1Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Наталья Матвеева: После вчерашней победы у меня появилась уверенность, что я снова могу быть быстрой на финише

Источник:  FISКомментарии

Российская лыжница Наталья Матвеева рассказала, что чувствует после победы в командном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе.

В субботу 30-летняя Матвеева стала первой в коньковом спринте, а в воскресенье вместе с Юлией Белоруковой выиграла командный спринт.

«Это были удивительный уикенд в Тоблахе. Здорово уезжать с двумя победами. Юлия провела отличную работу на своих этапах.

После вчерашней гонки у меня появилась уверенность в том, что я снова могу быть быстрой на финишной прямой. Побеждать с партнерами по команде – это что-то особенное», – приводит слова Матвеевой официальный сайт FIS.

Добавим, что Матвеева занимает третье место в спринтерском зачете.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянки Белорукова и Матвеева победили в командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкамВ Тоблахе (Италия) прошел этап Кубка мира по лыжным гонкам. В командном спринте у женщин победили Юлия Белорукова и Наталья Матвеева.Елена Вяльбе: Матвеева грамотно провела свой последний этапПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.Наталья Матвеева: Хотела бы поблагодарить моего сервисмена и тренераРоссийская лыжница Наталья Матвеева после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) поблагодарила своего тренера Маркуса Крамера и сервисмена.Елена Вяльбе: Мы в шоке от победы Матвеевой!Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями от победы россиянки Натальи Матвеевой на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия).Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в ИталииНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) состоялись соревнования по спринту свободным стилем. У женщин победу одержала российская спортсменка Наталья Матвеева.Матвеева заняла шестое место в лыжном спринте, победила норвежка ФаллаНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоялся лыжный спринт свободным стилем у женщин. Победу одержала норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла.Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в РукеШестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).Наталья Матвеева: Если женская сборная правильно подготовится к сезону – будут и результатыРоссийская лыжница Наталья Матвеева в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась впечатлениями от участия в Спринте на Дворцовой и оценила перспективы женской сборной России на следующий сезон.Йохауг выиграла масс-старт в ФалунеОлимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).Матвеева стала третьей в классическом спринте в ДрамменеРоссийская лыжница Наталья Матвеева заняла третье место в классическом спринте в Драммене (Норвегия).Йохауг выиграла масс-старт в Оберстдорфе, Остберг сохранила лидерство в «Тур де Ски»Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победителем масс-старта на десять километров классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).Колдуэлл выиграла классический спринт в Оберстдорфе, Матвеева – 17-яАмериканская лыжница Софи Колдуэлл стала победителем классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе (Германия).Фалла выиграла спринт в Ленцерхайде, Доценко – 25-яОлимпийская чемпионка Сочи в спринте Майкен Касперсен Фалла из Норвегии стала победителем спринта на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.Легков, Вылегжанин, Черноусов выступят на «Тур де Ски»Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на пятый этап Кубка мира – многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии, Германии и Италии.Фалла выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в РукеОлимпийская чемпионка Сочи Майкен Касперсен Фалла стала победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.Легков и Крюков вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира в РукеТренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.Гафаров и Устюгов - чемпионы России в командном спринтеЮлия Романова и Наталья Матвеева одержали победу в женском командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области.Россиянки остались без медалей в командном спринте на чемпионате мираРоссийские лыжницы Анастасия Доценко и Наталья Матвеева не смогли попасть на пьедестал почета.Россия отобралась в финал женского командного спринта на чемпионате мираРоссийская команда выступит в финале женского командного спринта на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Анастасия Доценко и Наталья Матвеева заняли четвертое место во втором полуфинале и прошли в финал по времени.Петухов и Крюков выступят в командном спринте на чемпионате мираРоссию в мужском командном спринте на чемпионате мира в Фалуне (Швеция) будут представлять Алексей Петухов и Никита Крюков. В женской гонке за Россию побегут Наталья Матвеева и Анастасия Доценко, сообщает Р-Спорт.
Главные новости
Футбол
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Онлайн
Биатлон
Квебек примет перенесенный из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам
Санный спорт
Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психоза
Футбол
Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании
Хоккей
Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков
Футбол
Кучук назначен главным тренером «Стали»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Первые два гола ментально сильно подействовали на нас
Хоккей
СКА разгромил «Сибирь» и побил собственный рекорд по заброшенным шайбам за сезон
Футбол
Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах
Футбол
«Наполи» обыграл «Пескару» и идет третьим в серии А
все новости
Наталья Матвеева
Наталья Матвеевавсе новости
Юлия Белорукова
Юлия Белоруковавсе новости