Наталья Матвеева: После вчерашней победы у меня появилась уверенность, что я снова могу быть быстрой на финише

Российская лыжница Наталья Матвеева рассказала, что чувствует после победы в командном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе.

В субботу 30-летняя Матвеева стала первой в коньковом спринте, а в воскресенье вместе с Юлией Белоруковой выиграла командный спринт.

«Это были удивительный уикенд в Тоблахе. Здорово уезжать с двумя победами. Юлия провела отличную работу на своих этапах.

После вчерашней гонки у меня появилась уверенность в том, что я снова могу быть быстрой на финишной прямой. Побеждать с партнерами по команде – это что-то особенное», – приводит слова Матвеевой официальный сайт FIS.

Добавим, что Матвеева занимает третье место в спринтерском зачете.