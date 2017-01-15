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Микко Коскинен: Победить «Сибирь» – дополнительная мотивация для меня

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь СКА Микко Коскинен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).

- Вы не играли с 5 января, когда СКА проиграл в Хельсинки. Поначалу было тяжело?
- Да, получилась длинная пауза, и трудно сразу войти в матч, но это часть игры. Мне не нужно жаловаться, а надо хорошо работать. Мы заработали три очка, и я рад победе.

- Самый трудный отрезок - второй период, когда «Сибирь» повела в счете. Что произошло?
- Да, они удачно сыграли на подборах. Соперник боролся, лез на ворота. Мы быстро ответили двумя голами, а в третьем периоде стали доминировать и играли очень хорошо.

- Игры с «Сибирью» наверняка для вас особенны.
- Победить их - это дополнительная мотивация для меня. Правда, сейчас в команде осталось не так много ребят, с которыми еще я играл, а остальных не очень хорошо знаю, - сказал Коскинен корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». 

Матч

СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Голы:

Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Тихонов (Дацюк, Ковальчук), 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).

Место и дата

15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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