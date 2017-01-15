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Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре прибыл в расположение московских армейцев на сборе в Испании. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч – в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что футболист может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. В частности, новой командой Траоре могла стать испанская «Малага».

Отметим, что ЦСКА с 10 января проводит первый учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Ранее сообщалось, что Траоре прибудет в расположение клуба в среду, 11 января.

ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. После отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко.


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