Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре прибыл в расположение московских армейцев на сборе в Испании. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

В расположение команды в Испании прибыл ивуарийский нападающий Ласина Траоре #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/dX5QoVE5to — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 января 2017 г.

Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч – в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что футболист может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. В частности, новой командой Траоре могла стать испанская «Малага».

Отметим, что ЦСКА с 10 января проводит первый учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Ранее сообщалось, что Траоре прибудет в расположение клуба в среду, 11 января.

ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. После отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко.



