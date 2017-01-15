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Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психоза

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер Виталий Мутко назвал факторы, которые способствовали успешному выступлению сборной России по санному спорту на этапе Кубка мира в Сигулде.

Напомним, в Латвии россияне показали лучший результат за всю историю участия в этапах КМ, завоевав восемь медалей и заняв первое место в общекомандном зачете (4-2-2).

«Не без основания можно сказать, что все это бесконечное давление и психоз, связанный с допинговым скандалом, на команде тоже сказывается - ребята собираются, появляется спортивная злость. Это немаловажно. В целом, молодцы ребята, и хочется всех их поздравить. Но еще раз скажу, что всегда говорил, что есть главные события - чемпионат мира и Олимпиада, и в этом году основное - чемпионат мира, надо готовиться к главному старту и держать его в голове», - цитирует Мутко ТАСС.

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