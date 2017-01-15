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Квебек примет перенесенный из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Источник:  FISКомментарии

Квебек (Канада) примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам, ранее перенесенный из Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«FIS рада сообщить о том, что организатором финала Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 17 по 19 марта, будет канадский Квебек», - говорится в сообщении.

Напомним, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта 2017, после заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

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