Квебек примет перенесенный из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Квебек (Канада) примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам, ранее перенесенный из Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«FIS рада сообщить о том, что организатором финала Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 17 по 19 марта, будет канадский Квебек», - говорится в сообщении.

Напомним, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта 2017, после заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

