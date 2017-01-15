Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА6 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон1 : 0Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Фастовский: Артюхину очень хотелось выиграть у СКА, удаление произошло от переизбытка чувств

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).

- Второй год подряд «Сибирь» проиграла в Петербурге крупно. Что произошло на этот раз?
- Тут исключительно подвела дисциплина. Мы играли-то вполне нормально, но к сожалению такое удаление... Как можно давать такое преимущество таким хоккеистам? (улыбается) Понятно, что они этим воспользуются. Не хватило твердости характера держать удар.

- Вы об удалении Артюхина говорите?
- Конечно.

- У вас есть этому объяснение?
- Пока нет, я не очень могу понять. Наверное, очень хотелось ему выиграть, поэтому это произошло от переизбытка чувств.

- Второй матч подряд Артюхин в центре внимания: незасчитанный гол в ворота ЦСКА, удаление здесь.
- Незасчитанная шайба - это из другой оперы. Тут все не надо сваливать в одну кучу. Абсолютно разные вещи. Он играл нормально, создал фактически сам второй гол. Вдвойне обидно, что дальше получилась такая история.

- КХЛ сегодня прислала в клуб ответ по поводу незасчитанного гола. Вы поняли их позицию?
- Нет, я не понял. Из этой формулировки понять в принципе невозможно. Какие-то очень большие проблемы с русским языком.

- За неделю до следующего матча что будут предпринимать для исправления ситуации?
- У нас и дальше игры с прямыми конкурентами. Будем готовиться, биться, бодаться и выигрывать.

- Без выходных дней? Тренировки уже с завтрашнего дня?
- С небольшими выходными (улыбается), - сказал Фастовский корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Почему этот СКА - уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». 

Матч

СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Голы:

Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Тихонов (Дацюк, Ковальчук), 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).

Место и дата

15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Таких людей нужно никогда не забывать». СКА посвятил победу ветерану-легенде«Таких людей нужно никогда не забывать». СКА посвятил победу ветерану-легендеЛидеры «Сибири» общались с «Чикаго», а СКА говорил про ушедшего из жизни Валентина Быстрова – легенду ленинградского хоккея.Иван Налимов: У «Сибири» хорошие шансы попасть в плей-оффВратарь «Сибири» Иван Налимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).Андрей Скабелка: Сдерживать таких мастеров СКА было непростоГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).Олег Знарок: Войнов травмирован, что с Плотниковым - пока сказать не могуГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).Виктор Тихонов: Знарок хорошо умеет ставить на место игроков СКАНападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).Артем Зуб: Переломный момент матча с «Сибирью» - два гола в большинствеЗащитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).Почему этот СКА – уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьетПочему этот СКА – уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьетДо конца регулярного чемпионата еще месяц и 10 игр, а команда Знарка уже превосходит лучшие итоговые достижения.СКА разгромил «Сибирь» и побил собственный рекорд по заброшенным шайбам за сезонСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2.СКА - «Сибирь». Плотников получил травму и отправился в раздевалкуНападающий СКА Сергей Плотников в середине первого периода матча с «Сибирью» покинул лед из-за травмы.СКА – «Сибирь». Коскинен – в воротах, Юдин – в третьем звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».Барри Смит: В «Чикаго» очень довольны прогрессом ШалуноваБывший главный тренер питерского СКА, директор по развитию игроков клуба «Чикаго Блэкхокс» поделился мнением о возможном вызове нападающего «Сибири» Максима Шалунова в НХЛ.Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй периодПосле победы над «Сибирью» (2:1) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов пожурил команду за переменчивость.Андрей Скабелка: Завтра нам скажут, что был хороший голПосле поражения от ЦСКА (1:2) главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка усомнился в решении судей не засчитывать гол Евгения Артюхина.Дмитрий Кугрышев: Рад, что принес ЦСКА победуНападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».И клюшкой, и мягким местом… Как ЦСКА победил «Сибирь»И клюшкой, и мягким местом… Как ЦСКА победил «Сибирь»Сибиряки уступили в важном для себя матче и не сумели подняться в зону плей-офф.Шайба Кугрышева принесла победу ЦСКА над «Сибирью»Хоккеисты ЦСКА одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» со счетом 2:1.Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду?Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду?Превью сегодняшнего игрового дня в КХЛ.«Сибирь» обыграла «Витязь» благодаря дублю Окулова«Сибирь» дома взяла верх над «Витязем» (3:2 ) в регулярном чемпионате КХЛ.Лазушин получил травму в столкновении с АртюхинымГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин после победы над «Сибирью» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ сообщил о травме голкипера бело-голубых Александра Лазушина.Московское «Динамо» обыграло «Сибирь»«Сибирь» дома уступила московскому «Динамо» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
Главные новости
Футбол
Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»
Футбол
Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось
Футбол
Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивной
Футбол
Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке Африки
Футбол
Ибрагимович повторил результат Ширера и Агуэро
Биатлон
Квебек примет перенесенный из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам
Санный спорт
Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психоза
Футбол
Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании
Хоккей
Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков
Футбол
«Ливерпуль» не будет подписывать Фонте в зимнее трансферное окно
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Евгений Артюхин
Евгений Артюхинвсе новости
фастовский кирилл
фастовский кириллвсе новости