Кирилл Фастовский: Артюхину очень хотелось выиграть у СКА, удаление произошло от переизбытка чувств

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).

- Второй год подряд «Сибирь» проиграла в Петербурге крупно. Что произошло на этот раз?

- Тут исключительно подвела дисциплина. Мы играли-то вполне нормально, но к сожалению такое удаление... Как можно давать такое преимущество таким хоккеистам? (улыбается) Понятно, что они этим воспользуются. Не хватило твердости характера держать удар.

- Вы об удалении Артюхина говорите?

- Конечно.

- У вас есть этому объяснение?

- Пока нет, я не очень могу понять. Наверное, очень хотелось ему выиграть, поэтому это произошло от переизбытка чувств.

- Второй матч подряд Артюхин в центре внимания: незасчитанный гол в ворота ЦСКА, удаление здесь.

- Незасчитанная шайба - это из другой оперы. Тут все не надо сваливать в одну кучу. Абсолютно разные вещи. Он играл нормально, создал фактически сам второй гол. Вдвойне обидно, что дальше получилась такая история.

- КХЛ сегодня прислала в клуб ответ по поводу незасчитанного гола. Вы поняли их позицию?

- Нет, я не понял. Из этой формулировки понять в принципе невозможно. Какие-то очень большие проблемы с русским языком.

- За неделю до следующего матча что будут предпринимать для исправления ситуации?

- У нас и дальше игры с прямыми конкурентами. Будем готовиться, биться, бодаться и выигрывать.

- Без выходных дней? Тренировки уже с завтрашнего дня?

- С небольшими выходными (улыбается), - сказал Фастовский корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».