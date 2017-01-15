Кирилл Фастовский: Артюхину очень хотелось выиграть у СКА, удаление произошло от переизбытка чувств
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).
- Второй год подряд «Сибирь» проиграла в Петербурге крупно. Что произошло на этот раз?
- Тут исключительно подвела дисциплина. Мы играли-то вполне нормально, но к сожалению такое удаление... Как можно давать такое преимущество таким хоккеистам? (улыбается) Понятно, что они этим воспользуются. Не хватило твердости характера держать удар.
- Вы об удалении Артюхина говорите?
- Конечно.
- У вас есть этому объяснение?
- Пока нет, я не очень могу понять. Наверное, очень хотелось ему выиграть, поэтому это произошло от переизбытка чувств.
- Второй матч подряд Артюхин в центре внимания: незасчитанный гол в ворота ЦСКА, удаление здесь.
- Незасчитанная шайба - это из другой оперы. Тут все не надо сваливать в одну кучу. Абсолютно разные вещи. Он играл нормально, создал фактически сам второй гол. Вдвойне обидно, что дальше получилась такая история.
- КХЛ сегодня прислала в клуб ответ по поводу незасчитанного гола. Вы поняли их позицию?
- Нет, я не понял. Из этой формулировки понять в принципе невозможно. Какие-то очень большие проблемы с русским языком.
- За неделю до следующего матча что будут предпринимать для исправления ситуации?
- У нас и дальше игры с прямыми конкурентами. Будем готовиться, биться, бодаться и выигрывать.
- Без выходных дней? Тренировки уже с завтрашнего дня?
- С небольшими выходными (улыбается), - сказал Фастовский корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.
После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Тихонов (Дацюк, Ковальчук), 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция