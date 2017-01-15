Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.
Счет на 27-й минуте открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер. Он реализовал пенальти, назначенный за игру Поля Погба рукой в штрафной площади.
От поражения хозяев поля спас Златан Ибрагимович, который в конце встречи эффектным ударом головой завершил массированную атаку своей команды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Мерсисайдцы набрали 45 очков и догнали идущий вторым «Тоттенхэм». Команда Жозе Моуринью с 40 баллами осталась на шестой строчке.
В следующем туре «МЮ» 21 января сыграет на выезде со «Сток Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Суонси».
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция