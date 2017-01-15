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Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер. Он реализовал пенальти, назначенный за игру Поля Погба рукой в штрафной площади.

От поражения хозяев поля спас Златан Ибрагимович, который в конце встречи эффектным ударом головой завершил массированную атаку своей команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Мерсисайдцы набрали 45 очков и догнали идущий вторым «Тоттенхэм». Команда Жозе Моуринью с 40 баллами осталась на шестой строчке.

В следующем туре «МЮ» 21 января сыграет на выезде со «Сток Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Суонси». 

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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