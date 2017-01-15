Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер. Он реализовал пенальти, назначенный за игру Поля Погба рукой в штрафной площади.

От поражения хозяев поля спас Златан Ибрагимович, который в конце встречи эффектным ударом головой завершил массированную атаку своей команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Мерсисайдцы набрали 45 очков и догнали идущий вторым «Тоттенхэм». Команда Жозе Моуринью с 40 баллами осталась на шестой строчке.

В следующем туре «МЮ» 21 января сыграет на выезде со «Сток Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Суонси».