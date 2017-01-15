Коукалова сохранила лидерство в общем зачете после этапа в Рупольдинге
Чешская биатлонистка
Габриэла Коукалова осталась на первом месте в общем зачете Кубка мира после
пятого этапа в Рупольдинге.
В двух личных гонках 27-летняя Коукалова занимала второе место, тогда как две победы в Рупольдинге одержала Кайса Макарайнен из Финляндии.
Теперь Макарайнен отстает от Коукаловой на 19 очков. Третье место занимает Лаура Дальмайер.
Среди российских биатлонисток в первую десятку входит Татьяна Акимова. Набрав 339 очков, она занимает девятое место.
Кубок мира
Общий зачет
1. Габриэла Коукалова
(Чехия) – 587 очков
2. Кайса Макарайнен
(Финляндия) – 568
3. Лаура Дальмайер
(Германия) – 555
4. Мари Дорен Абер
(Франция) – 517
5. Доротея Вирер
(Италия) – 432
6. Франциска
Хильдебранд (Германия) – 366
7. Жюстин Бреза
(Франция) – 357
8. Ева Пускарчикова
(Чехия) – 345
9. Татьяна Акимова
(Россия) – 339
10. Марте Олсбю
(Норвегия) – 326