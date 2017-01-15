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Коукалова сохранила лидерство в общем зачете после этапа в Рупольдинге

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова осталась на первом месте в общем зачете Кубка мира после пятого этапа в Рупольдинге.

В двух личных гонках 27-летняя Коукалова занимала второе место, тогда как две победы в Рупольдинге одержала Кайса Макарайнен из Финляндии.

Теперь Макарайнен отстает от Коукаловой на 19 очков. Третье место занимает Лаура Дальмайер.

Среди российских биатлонисток в первую десятку входит Татьяна Акимова. Набрав 339 очков, она занимает девятое место.

Кубок мира

Общий зачет

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 587 очков

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 568

3. Лаура Дальмайер (Германия) – 555

4. Мари Дорен Абер (Франция) – 517

5. Доротея Вирер (Италия) – 432

6. Франциска Хильдебранд (Германия) – 366

7. Жюстин Бреза (Франция) – 357

8. Ева Пускарчикова (Чехия) – 345

9. Татьяна Акимова (Россия) – 339

10. Марте Олсбю (Норвегия) – 326

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