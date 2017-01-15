Екатерина Константинова: Очень старалась выиграть медаль

Обладательница бронзовой награды чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье россиянка Екатерина Константинова подвела итог своего выступления на турнире.

Напомним, Константинова в Турине выиграла бронзу на дистанции 1000 метров и в многоборье.

«Не ожидала такого результата, но очень старалась выиграть медаль. В суперфинале на 3000 метров я пыталась экономить силы, чтобы включиться в борьбу на последних кругах», - цитирует спортсменку «Р-Спорт».

В финале A на «тысяче» Арианна Фонтана, ставшая в итоге абсолютной чемпионкой Европы, вела борьбу с венгеркой Андреа Кеслер за вторую позицию, после чего итальянка упала и к тому же получила дисквалификацию. Константинова же стала в том забеге третьей.

«В финале «тысячи» так получилось, что я спровоцировала Фонтану на ошибку, она получила «пенальти» за то, что уронила девочку», - пояснила россиянка.