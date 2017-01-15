Ибрагимович повторил результат Ширера и Агуэро
Форвард «Манчестер
Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнял счет в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем»
(1:1) на стадионе «Олд Траффорд».
На 84-й минуте 35-летний швед головой переправил мяч в ворота после передачи Антонио Валенсии.
Этот гол стал для Ибрагимовича 14-м в 20 матчах чемпионата. Таким образом, он повторил результат Алана Ширера и Серхио Агуэро, которые также забили по 14 голов после 20 дебютных матчей в премьер-лиге.
Добавим также, что теперь Ибрагимович делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с Диего Костой из «Челси» и Алексисом Санчесом из «Арсенала».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция