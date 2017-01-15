Ибрагимович повторил результат Ширера и Агуэро

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнял счет в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».

На 84-й минуте 35-летний швед головой переправил мяч в ворота после передачи Антонио Валенсии.

Этот гол стал для Ибрагимовича 14-м в 20 матчах чемпионата. Таким образом, он повторил результат Алана Ширера и Серхио Агуэро, которые также забили по 14 голов после 20 дебютных матчей в премьер-лиге.

Добавим также, что теперь Ибрагимович делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с Диего Костой из «Челси» и Алексисом Санчесом из «Арсенала».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча