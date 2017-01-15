Сборная России обыграла Болгарию и вышла в четвертьфинал Мемориала Гранаткина
Юношеская сборная России в четвертьфинале Мемориала Гранаткина обыграла сверстников из Болгарии со счетом 3:0.
Голы в составе россиян забили Максим Глушенков, Александр Руденко и Дмитрий Цыпченко.
Напомним, полуфинал пройдет 18 января. Россияне встретятся с победителем пары Санкт-Петербург - Словакия.
29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
Действующий победитель соревнований - сборная Словении.
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