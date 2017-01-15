Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке Африки
Сборные Алжира и Зимбабве
сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Кубка Африки на «Стад де
Франсвиль» в Габоне.
На 12-й минуте полузащитник «Лестера» Рияд Марез вывел Алжир вперед. Но соперник быстро отыгрался, а к 30-й минуте уже вел в счете. У Зимбабве голы забили Кудакваше Махачи и Няша Мушекви, реализовавший пенальти.
От поражения сборную Алжира спас Марез, сравнявший счет на 82-й минуте.
Также в группе B в воскресенье сыграют Тунис и Сенегал. Начало матча – 22:00 (мск).
Добавим, что третий матч подряд на Кубке Африки завершился вничью. Накануне с одинаковым счетом 1:1 сыграли Габон и Гвинея-Бисау, а также Буркина-Фасо и Камерун.
Франсвиль (Габон)
Кубок Африки
Групповой этап
Группа B
1-й тур
Матч
Голы
Марез 12 (1:0). Махачи 17 (1:1). Мушекви 29 (1:2 - пен.). Марез 82 (2:2).
Состав
Алжир: Мболи, Гулам, Манди, Бенсебайни, Белхитер (Мефтах, 46), Марез, Бенталеб, Браими, Гедиура, Слимани, Судани (Геззаль, 78)
Зимбабве: Мкурува, Звикерви, Намойнесу, Муройва, Бхасера, Катсанде, Махачи, Фири, Биллиат, Мусона (Русике М., 12), Мушекви (Маладжила, 78)
Предупреждения:
Белхитер, 28 - нет
Судья:
Бамлак Тессема Вейеса (Эфиопия)
Место и дата
15 января 19:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция