Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке Африки

Сборные Алжира и Зимбабве сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Кубка Африки на «Стад де Франсвиль» в Габоне.

На 12-й минуте полузащитник «Лестера» Рияд Марез вывел Алжир вперед. Но соперник быстро отыгрался, а к 30-й минуте уже вел в счете. У Зимбабве голы забили Кудакваше Махачи и Няша Мушекви, реализовавший пенальти.

От поражения сборную Алжира спас Марез, сравнявший счет на 82-й минуте.

Также в группе B в воскресенье сыграют Тунис и Сенегал. Начало матча – 22:00 (мск).

Добавим, что третий матч подряд на Кубке Африки завершился вничью. Накануне с одинаковым счетом 1:1 сыграли Габон и Гвинея-Бисау, а также Буркина-Фасо и Камерун.

Франсвиль (Габон)

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Группа B

1-й тур