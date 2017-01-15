Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА6 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон1 : 0Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке Африки

Комментарии

Сборные Алжира и Зимбабве сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Кубка Африки на «Стад де Франсвиль» в Габоне.

На 12-й минуте полузащитник «Лестера» Рияд Марез вывел Алжир вперед. Но соперник быстро отыгрался, а к 30-й минуте уже вел в счете. У Зимбабве голы забили Кудакваше Махачи и Няша Мушекви, реализовавший пенальти.

От поражения сборную Алжира спас Марез, сравнявший счет на 82-й минуте.

Также в группе B в воскресенье сыграют Тунис и Сенегал. Начало матча – 22:00 (мск).

Добавим, что третий матч подряд на Кубке Африки завершился вничью. Накануне с одинаковым счетом 1:1 сыграли Габон и Гвинея-Бисау, а также Буркина-Фасо и Камерун. 

Франсвиль (Габон)

Кубок Африки

Групповой этап

Группа B

1-й тур

Матч

Алжир - Зимбабве - 2:2 (1:2)

Голы

Марез 12 (1:0). Махачи 17 (1:1). Мушекви 29 (1:2 - пен.). Марез 82 (2:2).

Состав

Алжир: Мболи, Гулам, Манди, Бенсебайни, Белхитер (Мефтах, 46), Марез, Бенталеб, Браими, Гедиура, Слимани, Судани (Геззаль, 78)

Зимбабве: Мкурува, Звикерви, Намойнесу, Муройва, Бхасера, Катсанде, Махачи, Фири, Биллиат, Мусона (Русике М., 12), Мушекви (Маладжила, 78)

Предупреждения:

Белхитер, 28 - нет

Судья:

Бамлак Тессема Вейеса (Эфиопия)

Место и дата

15 января 19:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Буркина-Фасо и Камерун сыграли вничью на Кубке африканских нацийМатч первого тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Камеруна завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Гол Обамеянга не помог Габону обыграть Гвинею-Биссау на Кубке АфрикиСтартовый матч Кубка африканских наций между сборными Габона и Гвинеи-Биссау завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.И пусть Европа подождет! Что нужно знать о Кубке АфрикиИ пусть Европа подождет! Что нужно знать о Кубке Африки«ССФ» рассказывает, ради каких игроков стоит смотреть этот турнир.Чьи шаманы приедут в Россию? Что нужно знать о Кубке Африки-2017Чьи шаманы приедут в Россию? Что нужно знать о Кубке Африки-2017В субботу в Габоне начнется, возможно, самый красочный и экзотический турнир на планете – Кубок Африки, победитель которого летом приедет вИгрокам, отказавшимся от участия в Кубке африканских наций, грозит дисквалификация от ФИФАФИФА может дисквалифицировать игроков, который отказались от вызова в свои сборные на Кубок африканских наций. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.Клаудио Раньери: Марез обязан попытаться выиграть «Золотой мяч»Главный тренер «Лестер» Клаудио Раньери считает, что полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез должен найти мотивацию в футболе и попробовать выиграть «Золотой мяч»Клаудио Раньери: Марез плохо работал на тренировках и потому остался на скамейке запасныхГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери недоволен нынешними кондициями одного из лидеров команды Рияда Мареза.Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских нацийПолузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо для участия в Кубке африканских наций-2017, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.Семь камерунских футболистов отказались от выступления за сборную на Кубке АфрикиСемь игроков отказались от участия в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна. Они предпочли остаться в своих клубах на период проведения турнира.Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингРоналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингВ понедельник стало известно имя обладателя «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту года.Марез признан лучшим футболистом Африки 2016 годаАлжирский полузащитник «Лестера» Рияд Марез признан лучшим футболистом Африки уходящего года. Награда присуждается Африканской конференций футбола совместно с ВВС.Заха сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Кот-д’ИвуараПолузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое местоПолузащитник «Лестера» Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.Марез лидирует в опросе читателей France Football по поводу будущего обладателя «Золотого мяча»Журнал France Football проводит опрос по поводу того, кто станет обладателем «Золотого мяча» 2016 года. Первое место на данный момент занимает полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез.Карраско, Месси, Буффон и Марез претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионовУЕФА опубликовал восемь номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.Гол Мареза принес «Лестеру» победу над «Копенгагеном»Гол Мареза принес «Лестеру» победу над «Копенгагеном»«Лестер» дома обыграл «Копенгаген» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Рияд Марез: Контакты с «Арсеналом» были, но я дорого стоилПолузащитник «Лестера» Рияд Марез подтвердил, что летом мог перейти в «Арсенал».Сборная Алжира сыграла вничью с Камеруном, экс-футболист «Крыльев» Мболи провел весь матчФутболисты сборной Алжира разошлись миром с командой Камеруна в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.Игроки зимбабвийского клуба бастуют из-за двухлетней задержки зарплатыФутболисты клуба «Хванге» устроили забастовку. Некоторые из них не получают зарплату два года.Гол Роналду в ворота «Спортинга» – лучший в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионовНа официальном сайте УЕФА завершилось голосование по выбору лучшего гола в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Главные новости
Футбол
Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»
Футбол
Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось
Футбол
Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивной
Футбол
Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке Африки
Футбол
Ибрагимович повторил результат Ширера и Агуэро
Биатлон
Квебек примет перенесенный из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам
Санный спорт
Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психоза
Футбол
Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании
Хоккей
Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков
Футбол
«Ливерпуль» не будет подписывать Фонте в зимнее трансферное окно
все новости
Алжир
Алжиркалендарьстатистика
Зимбабве
Зимбабвекалендарьстатистика
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Кубок африканских наций
Кубок африканских нацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости