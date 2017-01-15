Александр Зубков: В распределение медалей чемпионата Европы вмешалась погода

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выступление национальной сборной на чемпионате Европы по бобслею и скелетону в немецком Винтерберге.

- Наша команда в Винтерберге выступила достойно. Следует, конечно выделить наших серебряных бобслеисток и Александра Третьякова, занявшего третье место в очень непростых условиях. Теперь нам нужно еще больше работать на тренировках, чтобы улучшить свои результаты.

Очень обидно, но в распределение медалей этого турнира вмешалась погода. Вспомните первый заезд бобов-четверок. Первые пять экипажей стартовали по чистому льду, а потом повалил снег, из-за которого пошли большие отставания. Касьянов сделал все от себя зависящее, но остановился в шаге от медалей. Ему нужно еще больше работать над стартом, чтобы меньше зависеть от погоды, - передает слова Зубкова ТАСС.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова впервые в российской истории завоевали медали чемпионата Европы.

В субботу, 14 января, россиянин Александр Третьяков занял третье место в соревнованиях по скелетону.

По итогам двух заездов российская четверка Александра Касьянова заняла четвертое место в соревнованиях по бобслею.

Добавим, что чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.