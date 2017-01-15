Михаил Галактионов: Юношеской сборной России некогда исправлять ошибки, мы их только проговариваем

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями от победы над Болгарией в четвертьфинале Мемориала Гранаткина (3:0).

– Россия одержала четыре победы в четырех матчах, не пропустила ни одного мяча. Вы всем довольны или есть, в чем прибавлять?

– Есть много нюансов. Сейчас у нас больше теории, чем практики. Ошибок полно, нам некогда исправлять, мы их только проговариваем. Мы собрались только 3 января, провели мало занятий. Все идет в режиме нон-стоп, так скажем, но ребята схватывают определенные вещи – это говорит об их обучаемости.

– Вы назвали Дмитрия Вебера лучшим игроком матча. Объясните свой выбор.

– Дима не забил, но очень качественно сработал, как и оборона, и средняя линия, и у группы атаки были неплохие эпизоды. Вебер проделал большой объем работы, - приводит слова Галактионова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, юношеская сборная России в четвертьфинале Мемориала Гранаткина обыграла сверстников из Болгарии со счетом 3:0. Голы в составе россиян забили Максим Глушенков, Александр Руденко и Дмитрий Цыпченко.

Полуфинал пройдет 18 января. Россияне встретятся с победителем пары Санкт-Петербург - Словакия.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

Действующий победитель соревнований - сборная Словении.