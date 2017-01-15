Команды Милнера ни разу не проиграли в 46 матчах премьер-лиги, когда он забивал
Полузащитник «Ливерпуля»
Джеймс Милнер повторил рекорд бывшего форварда «Астон Виллы», «Манчестер Сити»
и «Лестера» Дариуса Вассела.
В матче 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1) Милнер вывел «красных» вперед, реализовав пенальти на 27-й минуте.
Эта игра стала 46-й в чемпионатах, в которой Милнер забил гол, и ни разу в этих матчах его команды не проигрывали.
Напомним, Милнер дебютировал в премьер-лиге в сезоне 2002/2003 в составе «Лидса», после этого он выступал за «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Милнера шесть голов в 19 матчах.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция