Команды Милнера ни разу не проиграли в 46 матчах премьер-лиги, когда он забивал

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер повторил рекорд бывшего форварда «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Лестера» Дариуса Вассела.

В матче 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1) Милнер вывел «красных» вперед, реализовав пенальти на 27-й минуте.

Эта игра стала 46-й в чемпионатах, в которой Милнер забил гол, и ни разу в этих матчах его команды не проигрывали.

Напомним, Милнер дебютировал в премьер-лиге в сезоне 2002/2003 в составе «Лидса», после этого он выступал за «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Милнера шесть голов в 19 матчах.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча