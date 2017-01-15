Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивной
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.
«Очень интересный матч получился - и для поклонников «Ливерпуля», и для наших болельщиков, которые поддерживали команды до последних секунд. Я не думаю, что это была игра очень высокого качества. Соперники не показали всех качеств, которыми обладают, но встреча была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивной. Мы сражались до последней секунды», - приводит слова португальского специалиста BBC Sport.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция