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Главный тренер юношеской сборной Болгарии: Мы приехали на Мемориал Гранаткина не в сильнейшем составе

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер юношеской сборной Болгарии Викторио Павлов поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале Мемориале Гранаткина против России (0:3).

– Хочу сказать спасибо моим игрокам за то, что они играли в футбол. К сожалению, мы приехали сюда не в сильнейшем составе, и те голы, которые мы пропустили, были довольно просты. Мы много говорили об этом во время подготовки. Сборная России - это действительно хорошая команда.

- В сильнейшем составе вы бы могли претендовать на победу в матче с Россией?
- К сожалению, мне до сих пор непонятны причины, по которым многие клубы не пустили своих игроков сыграть за сборную. Думаю, если бы они приехали, мы выступили бы гораздо лучше, - приводит слова Павлова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, юношеская сборная России в четвертьфинале Мемориала Гранаткина обыграла сверстников из Болгарии со счетом 3:0. Голы в составе россиян забили Максим Глушенков, Александр Руденко и Дмитрий Цыпченко.

Полуфинал пройдет 18 января. Россияне встретятся с победителем пары Санкт-Петербург - Словакия.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

Действующий победитель соревнований - сборная Словении.      

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