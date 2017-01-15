Альберт Демченко: Все ребята отработали в Сигулде хорошо

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко оценил результаты команды на шестом этапе Кубка мира в Сигулде.

«Отличное выступление на Кубке мира, все ребята отработали хорошо. Но мы же максималисты, и хотелось бы, конечно… У Татьяны (Ивановой) вышла помарочка. Вышла системная ошибка именно на этом вираже, которая иногда у нее выскакивает. Но она молодец – справилась, проехала и в спринте, и в эстафете.

Особенно в эстафете было важно хорошо выступить, чтобы нарастить отрыв от немецкой команды, ведь у них на данный момент самое сильное звено в двухместном экипаже. Но есть куда стремиться», – приводит «Р-Спорт» слова Демченко.

Напомним, Семен Павличенко выиграл второй этап подряд, а также стал вторым в спринте. Роман Репилов, наоборот, стал серебряным призером этапа в одиночных санях, и победил в спринте.

У женщин Татьяна Иванова показала третий результат и выиграла спринт, третье место в котором заняла Виктория Демченко.

Также сборная России выиграла золото в эстафете.