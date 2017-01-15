Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.
«Перед игрой многие думали, что мы проиграем, потому что «Юнайтед» набрал потрясающий ход и все идет в их направлении. Мы знаем свои проблемы и с учетом их наша игра была сегодня хорошей. Нам необходимо было действовать смело, мы создавали необходимое пространство и забили мяч. В конце матча, когда «Юнайтед» перешел на дальние забросы на Маруана Феллайни и Златана Ибрагимовича, играть после 80 минут интенсивного футбола стало очень тяжело. Я надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось», - цитирует немецкого специалиста BBC Sport.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция