Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.

«Перед игрой многие думали, что мы проиграем, потому что «Юнайтед» набрал потрясающий ход и все идет в их направлении. Мы знаем свои проблемы и с учетом их наша игра была сегодня хорошей. Нам необходимо было действовать смело, мы создавали необходимое пространство и забили мяч. В конце матча, когда «Юнайтед» перешел на дальние забросы на Маруана Феллайни и Златана Ибрагимовича, играть после 80 минут интенсивного футбола стало очень тяжело. Я надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось», - цитирует немецкого специалиста BBC Sport.