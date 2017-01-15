Александр Зубков: На ЧМ немцы также не будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по бобслею и скелетону.

- На чемпионате мира, который пройдет в Германии, немцы также не будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян. Они понимают, что Россия конкурентоспособна, поэтому нам в случае снежной погоды придется очень непросто. Поэтому в оставшееся до главного турнира года время нам на тренировках надо еще больше работать над увеличением стартовой скорости. Тем не менее, к чемпионату мира мы подходим в боевом настроении - все в наших руках, - передает слова Зубкова ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.