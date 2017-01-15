Защитник юношеской сборной России Никита Каккоев поедет на сборы с «Зенитом»-2

Защитник «Зенита»-м и юношеской сборной России Никита Каккоев рассказал о том, что пройдет сборы со второй командой петербургского клуба.

- После турнира я сразу отправляюсь на сборы с «Зенитом»-2, и там уже буду себя проявлять и попадать в состав.

- Уже общались лично с Владиславом Радимовым?

- Еще нет, - приводит слова Каккоева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 15 января «Зенит»-2 провел первую тренировку на сборах в Испании. Первый сбор пройдет до 27 января.

Юношеская сборная России в четвертьфинале Мемориала Гранаткина обыграла сверстников из Болгарии со счетом 3:0. Голы в составе россиян забили Максим Глушенков, Александр Руденко и Дмитрий Цыпченко.

Полуфинал пройдет 18 января. Россияне встретятся с победителем пары Санкт-Петербург - Словакия.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.