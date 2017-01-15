Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА6 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон5 : 0Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
Футбол  Севилья0 : 0Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник юношеской сборной России Никита Каккоев поедет на сборы с «Зенитом»-2

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита»-м и юношеской сборной России Никита Каккоев рассказал о том, что пройдет сборы со второй командой петербургского клуба. 

- После турнира я сразу отправляюсь на сборы с «Зенитом»-2, и там уже буду себя проявлять и попадать в состав.

- Уже общались лично с Владиславом Радимовым?
- Еще нет, - приводит слова Каккоева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 15 января «Зенит»-2 провел первую тренировку на сборах в Испании. Первый сбор пройдет до 27 января.

Юношеская сборная России в четвертьфинале Мемориала Гранаткина обыграла сверстников из Болгарии со счетом 3:0. Голы в составе россиян забили Максим Глушенков, Александр Руденко и Дмитрий Цыпченко.

Полуфинал пройдет 18 января. Россияне встретятся с победителем пары Санкт-Петербург - Словакия.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.     

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Калитвинцев: Погребняк остается в «Динамо»Юрий Калитвинцев: Погребняк остается в «Динамо»«Динамо» на базе в Новогорске провело первый товарищеский матч против «Долгопрудного» (2:1).Голливуд-на-Кубани. Поможет ли «Кубани» звездный продюсер?Голливуд-на-Кубани. Поможет ли «Кубани» звездный продюсер?В «Кубани» снова жарко: из основного состава выведены два игрока, а остаток сезона команда может провести в соседнем Крымске.«Кубань» отправила во вторую команду Бугаева, Армаша и ФроловаРуководство «Кубани» приняло решение перевести во вторую команду трех игроков — Романа Бугаева, Игоря Армаша и Евгения Фролова.Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.«Динамо» обыграло «Долгопрудный» в товарищеском матчеТоварищеский матч между московским «Динамо» и ФК «Долгопрудный» завершился победой динамовцев. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Динамо».Юрий Калитвинцев: Погребняк отправится на первый сбор «Динамо»Форвард московского «Динамо» отправится вместе с командой в Турцию на первый сбор. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Калитвинцев.Голкипер «Спартака-2» Филиппов на просмотре в «Уфе»«Уфа» просматривает вратаря «Спартака-2» Михаила Филиппова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Полузащитник «Зенита-2» Саламатов не полетел на сбор с командой, игроком интересуются клубы РФПЛПолузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов не отправился с командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании.Ника Чхапелия на правах аренды перешел из «Тосно» в «Спартак-Нальчик»«Тосно» объявило на своем официальном сайте о договоренности со «Спартаком» из Нальчика по переходу в нальчикский клуб полузащитника Ники Чхапелии.Спартак Гогниев: «Сказали, что в ближайшее время все долги в «Кубани» покроютНападающий «Кубани» Спартак Гогниев рассказал, есть ли в клубе подвижки в ситуации с задолженностями.Гендиректор «Тосно»: Два сбора проведем в Турции, решили ничего не менятьГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о зимних сборах команды.Гендиректор «Тосно»: Уход Маркова в «Зенит» или ЦСКА? Эта тема закрыта, он остается в клубеГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что нападающий Евгений Марков останется в команде.Ника Чхапелия близок к переходу в «Спартак» из НальчикаГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника клуба Ники Чхапелия.Полузащитник «Факела» перешел в «Тосно»«Тосно» подписало контракт с 23-летним полузащитником «Факела» Ильнуром Альшиным.Полузащитник Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар»Полузащитник Араик Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар», сообщается на официальном сайте «быков».Юрий Белкин: «Динамо» сделает все возможное, чтобы выкупить у ЦСКА ПанченкоПредседатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Белкин рассказал, есть ли у клуба шансы сохранить у себя нападающего Кирилла Панченко.Воронежский полицейский избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»Следователи отказались от возбуждения дела в отношении полицейского из Воронежа Сергея Виноградова, которого болельщики московского «Динамо» обвинили в стрельбе.Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для ЛуческуОтказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу14 лет в «Локомотиве» и 4 года в «Волгаре» – путь Сергея Зуйкова в «Зенит». Все, что нужно знать о защитнике, которого Луческу взял на сбор.Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о том, возможна ли его отставка или нет.Игроки «Мордовии» готовы бастоватьГенеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о серьезных намерениях игроков саранской «Мордовии», которым несколько месяцев не платят зарплату.
Главные новости
Футбол
«Севилья» – «Реал». Онлайн
Футбол
Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», у Овечкина и Кузнецова - по голевой передаче
Футбол
Марадона подтвердил, что может вернуться в «Наполи»
Футбол
Слуцкий может получить работу в «Челси»
Футбол
«Сент-Этьен» получил за трансфер Молло 250 тысяч евро
Футбол
Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось
Футбол
Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивной
Футбол
Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке Африки
Футбол
Ибрагимович повторил результат Ширера и Агуэро
все новости
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости