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Стох одержал третью победу подряд, Климов – 19-й

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Двукратный олимпийский чемпион Камиль Стох одержал вторую победу на этапе Кубка мира в Висле.

По итогам двух попыток 29-летний летающий лыжник из Польши опередил Даниэля Андре Танде из Норвегии. Третье место занял Домен Превц из Словении.

Стох одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, который он уже выигрывал в сезоне 2013/2014. Всего же в карьере Стоха эта победа стала 19-й на этапах Кубка мира.

Добавим, что восьмое место занял австриец Грегор Шлиренцауэр, вернувшийся в сборную Австрии после годичного перерыва.

Лучший среди представителей России Евгений Климов показал 19-й результат.

Висла (Польша)

Кубок мира

Мужчины

HS134

1. Камиль Стох (Польша) – 271,7

2. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 270,5

3. Домен Превц (Словения) – 270,4…

8. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) – 251,4…

19. Евгений Климов (Россия) – 231,5…

28. Денис Корнилов (Россия) – 217,5…

39. Роман Трофимов (Россия) – 101,7

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