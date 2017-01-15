Стох одержал третью победу подряд, Климов – 19-й
Двукратный
олимпийский чемпион Камиль Стох одержал вторую победу на этапе Кубка мира в
Висле.
По итогам двух попыток 29-летний летающий лыжник из Польши опередил Даниэля Андре Танде из Норвегии. Третье место занял Домен Превц из Словении.
Стох одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, который он уже выигрывал в сезоне 2013/2014. Всего же в карьере Стоха эта победа стала 19-й на этапах Кубка мира.
Добавим, что восьмое место занял австриец Грегор Шлиренцауэр, вернувшийся в сборную Австрии после годичного перерыва.
Лучший среди представителей России Евгений Климов показал 19-й результат.
Висла (Польша)
Кубок мира
Мужчины
HS134
1. Камиль Стох
(Польша) – 271,7
2. Даниэль Андре
Танде (Норвегия) – 270,5
3. Домен Превц
(Словения) – 270,4…
8. Грегор Шлиренцауэр
(Австрия) – 251,4…
19. Евгений Климов
(Россия) – 231,5…
28. Денис Корнилов
(Россия) – 217,5…
39. Роман Трофимов
(Россия) – 101,7