«Слован» дома переиграл «Югру»
Хоккеисты братиславского «Слована» переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2.
У «Слована» заброшенными шайбами отметились Жига Еглич , Джонатан Чичу и Игорь Мусатов. У «Югру» отличились Александр Угольников и Антон Королев.
«Слован», набрав в 50 матчах 69 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Югра» с 55 очками находится на 14-м месте на Востоке.
В следующем матче 17 января «Слован» в гостях сыграет с московским «Спартаком». «Югра» в тот же день также в гостях сыграет с загребским «Медвешчаком».
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