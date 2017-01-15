Александр Касьянов: Нельзя не отметить некачественную уборку снега перед нашим выступлением

Российский бобслеист Александр Касьянов прокомментировал свое выступление на завершившемся чемпионате Европы в Германии.

- Сегодня мы выступили лучше, чем вчера в двойках, когда стали восьмыми. Но опять нельзя не отметить некачественную уборку снега перед нашим выступлением. В первом заезде мы разгонялись по неубранной колее и потеряли на этом минимум одну десятую секунды. Эта десятая на финише уже преобразовывалась в серьезное отставание, которое было очень сложно отыграть.

Нам остается только больше работать над стартом в оставшееся до чемпионата мира время, чтобы в Кенигзее в случае снежной погоды бороться за медали вопреки всем ухищрениям хозяев, - цитирует Касьянова ТАСС.

Напомним, что на чемпионате Европы по бобслею в Винтерберге (Германия) российская четверка Александра Касьянова заняла четвертое место.