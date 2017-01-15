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Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» допускал простые ошибки

Источник:  BBCКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».

«Мы заработали одно очко и не показали, как умеем играть. Это была непростая битва. Мы уступали со счетом 0:1 и долго пытались отыграться. После перерыва игра изменилась, и мы забили ответный гол.

Мы допускали простые ошибки. Во втором тайме наша игра стала более нацеленной на ворота. «Ливерпуль» играл с высоким прессингом в первом тайме. А в наших построениях было много ошибок.

Нам, конечно, хотелось бы побеждать в каждом матче, чтобы сократить отставание еще больше, но игра завершилась 1:1. Мы не проигрываем 15-16 матчей подряд, так что продолжаем играть дальше», – приводит BBC слова Ибрагимовича.

Напомним, 35-летний швед забил ответный гол на 84-й минуте. Этот мяч стал для Ибрагимовича 14-м в чемпионате, и он сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – Диего Костой из «Челси» и Алексисом Санчесом из «Арсенала».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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