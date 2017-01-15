Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» допускал простые ошибки

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».

«Мы заработали одно очко и не показали, как умеем играть. Это была непростая битва. Мы уступали со счетом 0:1 и долго пытались отыграться. После перерыва игра изменилась, и мы забили ответный гол.

Мы допускали простые ошибки. Во втором тайме наша игра стала более нацеленной на ворота. «Ливерпуль» играл с высоким прессингом в первом тайме. А в наших построениях было много ошибок.

Нам, конечно, хотелось бы побеждать в каждом матче, чтобы сократить отставание еще больше, но игра завершилась 1:1. Мы не проигрываем 15-16 матчей подряд, так что продолжаем играть дальше», – приводит BBC слова Ибрагимовича.

Напомним, 35-летний швед забил ответный гол на 84-й минуте. Этот мяч стал для Ибрагимовича 14-м в чемпионате, и он сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – Диего Костой из «Челси» и Алексисом Санчесом из «Арсенала».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча