Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» допускал простые ошибки
Форвард «Манчестер
Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 21-го тура
премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».
«Мы заработали одно очко и не показали, как умеем играть. Это была непростая битва. Мы уступали со счетом 0:1 и долго пытались отыграться. После перерыва игра изменилась, и мы забили ответный гол.
Мы допускали простые ошибки. Во втором тайме наша игра стала более нацеленной на ворота. «Ливерпуль» играл с высоким прессингом в первом тайме. А в наших построениях было много ошибок.
Нам, конечно, хотелось бы побеждать в каждом матче, чтобы сократить
отставание еще больше, но игра завершилась 1:1. Мы не проигрываем 15-16 матчей
подряд, так что продолжаем играть дальше», – приводит BBC слова
Ибрагимовича.
Напомним, 35-летний швед забил ответный гол на 84-й минуте. Этот мяч стал для Ибрагимовича 14-м в чемпионате, и он сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – Диего Костой из «Челси» и Алексисом Санчесом из «Арсенала».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция