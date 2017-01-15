«Сент-Этьен» получил за трансфер Молло 250 тысяч евро

Председатель правления «Сент-Этьена» Ролан Ромейе рассказал, сколько французский клуб получил за трансфер полузащитника Йоана Молло в «Зенит».

- Мы должны были получить от трансфера Молло 50%. Был разговор о стоимости около 3 млн евро, но это не соответствует действительности. На самом деле за Йоана заплатили 500 тысяч евро, мы получим 250 тысяч, - приводит слова Ромейе But Football Club.

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Напомним, 27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал игроком «Зенита». Предыдущим клубом француза были «Крылья Советов». Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.