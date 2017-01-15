Россия вышла в финальный турнир молодежного Евро

Молодежная сборная России по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы (U19).

В заключительном матче отборочной группы B Россия в трех сетах нанесла поражение Греции (3:0).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Локомотива» (Новосибирск) Владислав Спиридонов, набравший 15 очков.

Ранее в двух матчах в греческом Аргосе сборная России выиграла у Испании (3-2) и Израиля (3-0).

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 22 по 30 апреля в Венгрии и Словакии.

Аргос (Греция)

Чемпионат Европы (U19)

Отборочный турнир

Группа B

3-й тур

Россия – Греция – 3-0 (25:23, 25:15, 25:23)

Итоговое положение: 1. Россия – 8 очков. 2. Испания – 4. 3. Греция – 3. 4. Израиль – 3.