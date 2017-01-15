Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА6 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон5 : 0Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
Футбол  Севилья0 : 0Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия вышла в финальный турнир молодежного Евро

Комментарии

Молодежная сборная России по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы (U19).

В заключительном матче отборочной группы B Россия в трех сетах нанесла поражение Греции (3:0).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Локомотива» (Новосибирск) Владислав Спиридонов, набравший 15 очков.

Ранее в двух матчах в греческом Аргосе сборная России выиграла у Испании (3-2) и Израиля (3-0).

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 22 по 30 апреля в Венгрии и Словакии.

Аргос (Греция)

Чемпионат Европы (U19)

Отборочный турнир

Группа B

3-й тур

Россия – Греция – 3-0 (25:23, 25:15, 25:23)

Итоговое положение: 1. Россия – 8 очков. 2. Испания – 4. 3. Греция – 3. 4. Израиль – 3.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главные новости
Футбол
«Севилья» – «Реал». Онлайн
Футбол
Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»

Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», у Овечкина и Кузнецова - по голевой передаче
Футбол
Марадона подтвердил, что может вернуться в «Наполи»
Футбол
Слуцкий может получить работу в «Челси»
Футбол
«Сент-Этьен» получил за трансфер Молло 250 тысяч евро
Футбол
Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось
Футбол
Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивной
Футбол
Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке Африки
Футбол
Ибрагимович повторил результат Ширера и Агуэро
все новости