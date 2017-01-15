Россия вышла в финальный турнир молодежного Евро
Молодежная сборная
России по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы (U19).
В заключительном матче отборочной группы B Россия в трех сетах нанесла поражение Греции (3:0).
Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Локомотива» (Новосибирск) Владислав Спиридонов, набравший 15 очков.
Ранее в двух матчах в греческом Аргосе сборная России выиграла у Испании (3-2) и Израиля (3-0).
Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 22 по 30 апреля в Венгрии и Словакии.
Аргос (Греция)
Чемпионат Европы (U19)
Отборочный турнир
Группа B
3-й тур
Россия – Греция – 3-0
(25:23, 25:15, 25:23)
Итоговое положение:
1. Россия – 8 очков. 2. Испания – 4. 3. Греция – 3. 4. Израиль – 3.
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