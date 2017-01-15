Слуцкий может получить работу в «Челси»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может войти в аналитический отдел «Челси», сообщает британская газета Daily Star.
По данным издания, возможно, российскому специалисту будет предложена работа в скаутской службе лондонского клуба, владельцем которого является Роман Абрамович.
В субботу Слуцкий был в Англии и посетил матч 21-го тура английской премьер-лиги между «Лестером» и «Челси».
Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре. С августа 2015 по июнь 2016 года он совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы Слуций ушел из сборной.
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