Слуцкий может получить работу в «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может войти в аналитический отдел «Челси», сообщает британская газета Daily Star.

По данным издания, возможно, российскому специалисту будет предложена работа в скаутской службе лондонского клуба, владельцем которого является Роман Абрамович.

В субботу Слуцкий был в Англии и посетил матч 21-го тура английской премьер-лиги между «Лестером» и «Челси».

Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре. С августа 2015 по июнь 2016 года он совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы Слуций ушел из сборной.





