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Марадона подтвердил, что может вернуться в «Наполи»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Чемпион мира и двукратный чемпион Италии Диего Марадона подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Наполи» о возвращении в клуб.

56-летний аргентинец приехал в Неаполь на празднование 30-летия завоевания скудетто и был встречен у отеля сотнями болельщиков.

«Каждый раз я удивляюсь. Я разговаривал с друзьями и сказал о том, что дети, которые даже не видели, как я играл, просят со слезами на глазах сфотографироваться со мной.

Это трогает меня. Преданность и любовь неаполитанцев ко мне можно сравнять с тем, как отец любит сына. После 30 лет эта любовь остается такой же, как в первый день, когда я сюда приехал.

Я чувствую радость каждый раз, когда приезжаю в Неаполь. Видеть улыбки людей, чувствовать их веру в новый скудетто, смотреть на эти лица – это замечательно.

Переговоры с президентом стали первым шагом к моему возвращению в клуб. Мы обсудили некоторые вопросы. Мне бы хотелось работать на «Наполи» по всему миру. Болельщики команды есть везде: Венесуэле, Колумбии. А есть два или три человека, которых я встречаю, куда бы ни приехал», – приводит Football Italia слова Марадоны.

Напомним, аргентинец играл в «Наполи» с 1984 по 1991 годы, после чего перешел в «Севилью».

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